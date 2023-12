Regionaljournal Aargau Solothurn: Marco Jaggi übernimmt die Redaktionsleitung

Bis 2010 war Marco Jaggi bei «Radio 32» tätig, unter anderem in der Rolle des Redaktionsleiters. Danach wechselte er zum «Regionaljournal Aargau Solothurn», wo er 2015 die Stellvertretung des Redaktionsleiters übernahm. Marco Jaggi wird ab Mai 2024 die Redaktionsleitung von Maurice Velati übernehmen, der die SRF Regionalredaktion in Aarau AG seit 2015 leitete und SRF per Ende April 2024 verlassen wird.