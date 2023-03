Schandpfahl 2.0 – oder alles für hohe Einschaltquoten

In den letzten Wochen machten die Medienhäuser Ringier und Tamedia gleich dreimal in eigener Sache Schlagzeilen. Mächtige Chefs sollen Grenzen überschritten oder ein Klima des Mobbings verbreitet haben. Manches mutet geradezu bizarr an: Dass ein Chefredaktor – angeblich aus Jux und Tollerei – Hakenkreuze auf Manuskripte kritzelt, macht sprachlos. Die Fälle stehen für einen Paradigmenwechsel, nicht nur in der Medienszene.