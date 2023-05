Schöftland: Marktbesucher trotzen dem Wetter

Man muss die Märkte feiern wie sie fallen – nach diesem Motto fanden in Schöftland schon viele Märkte an einem 1. Mai statt, bei denen sich Markttreibende und Besucher mit dem Regenwetter arrangieren mussten. Dieses Jahr hatten alle insofern Glück, weil Petrus die Schleusen über Mittag schloss und man am Nachmittag sogar in den Genuss von ein paar zaghaften Sonnenstrahlen gekommen ist. Die Wetterlage führte denn auch dazu, dass sich viele Menschen erst am Nachmittag auf den Weg nach Schöftland gemacht haben. Autos wurden bis ins Ruedertal hinaus parkiert und auch der Wegrand auf den Hubel war gesäumt mit Fahrzeugen. Der Markt selber bot danach alles, was man sich vom Schöftler Märt gewohnt ist: eine reiche Auswahl, Spass im Lunapark, leckeres aus den verschiedensten Küchen und fröhliche Begegnungen. Text und Bilder: rc.