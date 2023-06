Schöftlander eco energie A+ neu unter dem Dach der ELEKTRON AG

Die zwei Firmen in Portrait

Über die eco energie A+ AG Die eco energie A+ AG ist Spezialistin im Bereich der erneuerbaren Energien, insbesondere in den Bereichen Photovoltaikanlagen, Wärmepumpen und Ladestationen für die Elektromobilität. Seit 47 Jahren setzt sich das Unternehmen für eine effiziente Energienutzung in Haushalt, Gewerbe und Industrie ein. Kundinnen und Kunden erhalten massgeschneiderte und kosteneffiziente Lösungen bei Neubauten oder bei der energetischen Sanierung einer Liegenschaft. www.ecoeap.ch



Über die ELEKTRON AG

Die ELEKTRON AG entwickelt in ihren vier Geschäftsbereichen Antriebstechnik, Leistungselektronik, Öffentliche Beleuchtung und Smart Building technische Lösungen, die so effizient sind, dass sie ihre Kundinnen und Kunden erfolgreicher machen und gleichzeitig die Umwelt schonen. Das Schweizer Technologieunternehmen mit Sitz in Au (ZH) hat sich in den letzten 70 Jahren kontinuierlich weiterentwickelt, neue Anforderungen und Bedürfnisse erkannt und daraus smarte, kundenorientierte Lösungen kreiert. Die langjährige Erfahrung in innovativem Engineering, das Fachwissen der Mitarbeitenden kombiniert mit einer ausgeprägten Service-Mentalität und persönlicher Beratung machen die ELEKTRON AG zu dem, was sie heute ist: Dem Schweizer Ansprechpartner für nachhaltige Lösungen für den öffentlichen Bereich, Energieversorger, Immobilienverwaltungen und das Industrie- und Infrastrukturumfeld. www.elektron.ch