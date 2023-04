Schwerstarbeit Urlaub

In aller Bescheidenheit: Mir stünde die Ehrenmitgliedschaft der Agenzia Nationale del Turismo, der Staatlichen Italienischen Zentrale für Tourismus, zu. Niemand lobt die italienische Küche in höheren Tönen, niemand gibt die besseren Restauranttipps. Dabei ist so ein Urlaub – vor allem dessen Planung – so richtige Schwerstarbeit.