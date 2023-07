«Sohretaler Träumli»: Ein Narr mit Zukunftsvisionen zur Talentwicklung

Das Theaterstück «Sohretaler Träumli»

Das Tal braucht einen Eisenbahnanschluss. Am 11. Oktober 1959 versammeln sich auf dem Schöftler Schulhausplatz tausende Personen. Sie wollen dem Konzessionsgesuch für eine durchgehende Su(h)rentalbahn von Aarau bis Sursee Nachdruck verleihen, um die Lücke im öffentlichen Verkehr zu schliessen. Eine Bahn verspräche wirtschaftlichen Aufschwung. Nach gescheiterten Versuchen, eine durchgehende Bahn zu realisieren, baut der Kanton 1901 eine Schmalspurbahn von Aarau nach Schöftland. Die Luzerner ziehen 1912 mit der Sursee-Triengen-Bahn auf Normalspurbreite nach. Der Kantönligeist drückt sich in der Spurbreite aus. Das Zögern für eine einheitliche Bahn fällt gestiegenen Kosten zum Opfer, der Ausbau der Nationalstrassen erhält den Vorzug. Das Freilichttheater im Schöftler Schlosspark verwebt diese Fakten in eine Talschaftsgeschichte. Menschliches und Persönliches wie wirtschaftliche Interessen werden dem Publikum spürbar mit kontroversen Diskussionen vermittelt. Witzig-satirische Elemente und Gesänge in vertonter Begleitung lassen die 60 Jahre alte Epoche Revue passieren, nicht ohne auch einen Blick in die Zukunft von heute zu gewähren.