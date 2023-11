Symbolischer Baustart im «Grünblick». Planer, Architekten, Geschäftspartner und Käuferinnen und Käufer beim symbolischen Spatenstich in Bottenwil.

Bild: RAN

Spatenstich für die Eigentumswohnungen «Grünblick»: «Gnussvoll wohne mit Sicht is Grüene»

Nach erfolgreich abgeschlossener Planungs- und Entwicklungsarbeit erfolgte am Dienstag, 14. November, der Spatenstich für die 2 ½- bis 4 ½-Zimmer-Eigentumswohnungen im «Grünblick». Vertreter der ausführenden Generalunternehmung sowie Baumeister, Ingenieur und Käufer freuen sich auf das Wachsen der attraktiven Überbauung in der Stäpflistrasse in Bottenwil.