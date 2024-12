Spital Zofingen AG wird von der Swiss Medical Network Holding SA übernommen – Arbeitsplätze bleiben erhalten

Eigentümer stimmte dem Verkauf der SZAG zu

Der Regierungsrat stimmte dem Verkauf der SZAG an die SMN zu. Die SMN und das KSA haben am 12. Dezember 2024 einen Vertrag über den Kauf der SZAG durch die SMN unterschrieben. Die SMN übernimmt 100 Prozent der Aktien der SZAG. Das KSA erhält im Gegenzug Aktien der SMN im Wert des Kaufpreises. Daraus resultiert eine Beteiligung des KSA mit 3,57 Prozent an der SMN. Die Transaktion wird per 12. Dezember 2024 vollzogen. Vertreter des Departements Gesundheit und Soziales sowie des Departements Finanzen und Ressourcen haben zuvor an einer ausserordentlichen Generalversammlung in Form einer Universalversammlung des KSA gemäss Instruktion durch den Regierungsrat dem Verkauf zugestimmt.