Spitex Region Aarau: Alle Gemeinden werden Mitglied

Die Gründung der Spitex Region Aarau war von den Spitex-Vereinen Aare Nord, Aarau und Buchs am 31. Oktober beschlossen worden. Es folgten die Abstimmungen an den Gemeindeversammlungen und in den Einwohnerräten. Am 17. November sagte Erlinsbach AG Ja, am 20. November Aarau, am 24. November Biberstein und am 5. Dezember Buchs. In allen Gemeinden und Vereine fand das Geschäft eine deutliche Mehrheit. Die Beschlüsse unterstehen dem fakultativen Referendum.