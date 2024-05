Susanne Schibler aus Buchs wurde zur ersten Verwaltungsratspräsidentin der Spitex Region Aarau gewählt.

Bild: ZVG

Spitex Region Aarau: Es geht vorwärts

Die Spitex Region Aarau nimmt Fahrt auf. Nachdem die Gründungsbeschlüsse in Rechtskraft erwachsen sind, konnten diverse Aufbauarbeiten in Angriff genommen werden. In der Zwischenzeit wurde auch der Verwaltungsrat gewählt.