Spitex Region Aarau soll gegründet werden

Die Entscheidung zur Gründung der Interkommunale Anstalt (IKA) soll im 4. Quartal 2023 in den Gemeindeversammlungen, in den Einwohnerräten und in den Vereinsversammlungen gefällt werden. Die Grundsätze der neuen IKA sind in der entsprechenden Anstaltsordnung geregelt. Die Projektsteuerung eröffnet nun eine öffentliche Vernehmlassung zur Neuorganisation der Spitex und zur Anstaltsordnung. Die Vernehmlassung richtet sich vom 1. Juni bis zum 8. August 2023 an alle Interessenten.