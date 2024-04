Star in meiner eigenen Komödie

Jemand rutscht auf einer Bananenschale aus, zwei Figuren stossen zusammen und plumpsen auf ihre Hintern. Ganz einfacher Slapstick-Humor, der so wohl nur in Filmen, aber doch nicht im echten Leben geschieht. Ich hab das Gegenteil bewiesen.Es war am Wochenende, als mein Nachbar und ich uns spontan zu einem Bierchen verabredeten. Der Blick in den Kühlschrank veranlasste mich, kurz noch schnell im Coop nebenan zwei 6er-Packungen Feldschlösschen zu holen. Zwei Packungen. Nein, dafür würde ich keine Tasche brauchen.

Nach der Kasse eine Packung in die eine, die zweite in die andere Hand. Ich habe mich höchstens 20 Schritte von der Kasse entfernt, da höre ich es reissen. Die Packung in meiner rechten Hand ist aufgerissen und eins der Biere ist zu Boden gefallen. Schnell aufheben, bevor mein Missgeschick jemandem auffällt. Doch als ich mich bücke, das fallengelassene Bier bereits unter den Arm geklemmt habe, fällt das nächste Bier aus der Verpackung zu Boden. Das Bier unter meinem Arm in die Jackentasche, das Bier am Boden unter den Arm, die aufgerissene Verpackung in meiner Hand. Plumps, fällt das nächste Bier auf den Boden. Nun habe ich endgültig die ganze Aufmerksamkeit auf mich gezogen. Scham.

In der linken und rechten Jackentasche je ein Bier, unter dem Arm eins, die aufgerissene Packung in meiner Hand. Jetzt bloss schnell aus der peinlichen Situation flüchten. Ich gehe weitere Schritte, da kommt ein Junge von hinten auf mich zu gerannt. «Tschuldigung, Sie haben da was fallen gelassen», sagt er und streckt mir ein weiteres meiner Biere entgegen. Ich nehme es entgegen, will es zum anderen Bier unter den Arm klemmen, da fällt mir das Bier aus der rechten Jackentasche wieder zu Boden. Der Junge hebt es auf und reicht mir auch dieses.

Alle Biere wieder irgendwo verteilt, will ich nur noch nach Hause. Ich brauche eine ganze Viertelstunde, statt fünf Minuten, bis vor die Eingangstür, weil ich auf dem Weg immer wieder mit Bieraufheben beschäftigt bin. Ich will den Haustürschlüssel aus meiner Jackentasche nehmen, da kracht wieder ein Bier nach dem anderen zu Boden.