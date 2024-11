In den alten Sandsteinbrüchen in Staffelbach erhielten die Besucher Einblick in die kräfteraubende und gefährliche Arbeit der Steinbrecher.

Bild: RAN

Steine, Fossilien und Fackeln: Ein Abend im Zeichen des Staffelbacher Sandsteins

Die fünfte «Helle Nacht» bot am vergangenen Samstag Gelegenheit, die faszinierende Industriekultur des Kantons Aargau zu erleben. Zahlreiche Institutionen und Unternehmen aus den Bereichen Kultur, Forschung, Tourismus und Industrie öffneten ihre Türen – so auch das Sandsteinmuseum in Staffelbach.