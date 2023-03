Stromsparen, bis es raucht

Der Tumbler ist nur für faule Leute, findet meine Frau, und da hat sie wohl recht. Deshalb: nur noch in Notfällen tumblern! Lichter auszuschalten, die man nicht benötigt, das habe ich bereits als Kind gelernt. Meine Stereoanlage läuft nur noch so selten, dass es keine Rolle spielt. Das Staubsaugern aus Spargründen sein zu lassen, wäre zwar eine verlockende, aber aus naheliegenden Gründen auch eine dumme Idee. Was bleibt noch?

Hände kalt waschen statt warm, das geht. Kalt duschen wäre natürlich edel, aber so masochistisch bin ich dann doch nicht. Stattdessen beschliesse ich, nur noch morgens eine kurze Dusche zu nehmen und jene am Abend ersatzlos zu streichen, genau wie die Vollbäder an den Wochenenden. Beim Kochen ans Stromsparen denken will ich nicht. Klar: Den Backofen viel zu früh einschalten, das lasse ich nun sein. Aber Bratkartoffeln kann man einfach nicht in zehn Minuten bei Vollgas zubereiten.