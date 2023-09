Suhr/Buchs: 26-jähriger Schweizer schiesst um sich – Tatmotiv noch unklar

Der Vorfall ereignete sich am Samstag, 2. September 2023. Kurz vor 22 Uhr gingen mehre Meldungen ein, wonach in Buchs und Suhr Schüsse gefallen seien. Einer der Melder gab an, dass eine Person geschossen habe und in der Folge mit einem Motorrad geflüchtet sei. Rasch rückten mehrere Patrouillen der Kantonspolizei sowie Regionalpolizei an die gemeldeten Ereignisorte aus. Zudem wurde umgehend eine Fahndung eingeleitet.