Suhrental Alterszentrum: Jürgen Gaulke wird neuer Geschäftsführer

Jürgen Gaulke (52) verfügt über breite und fundierte Kenntnisse und Erfahrung im Gesundheitsbereich. Nach einer handwerklichen Lehre und der Ausbildung zum Krankenpfleger in Deutschland wechselte er 2005 in die Schweiz, wo er am Kantonsspital Luzern die Weiterbildung zum Pflegefachmann Intensivpflege absolvierte.