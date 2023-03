TCS Untersektion Kulm weiterhin auf Erfolgskurs

Der TCS kämpft öfter mit dem Vorurteil er sei eine Versicherung unter vielen. Dabei ist die TCS-Patrouille, der Pannendienst des Vereins, einer von verschiedenen wichtigen Aspekten. Im Sektionsgebiet rückte man 14000-mal aus, in vier von fünf Notfällen konnten die Hilfesuchenden im Anschluss mit dem eigenen Fahrzeug weiterfahren und mussten nicht abgeschleppt werden. «Innerhalb der Sektion Aargau haben wir ausserdem Massnahmen zur Verkehrssicherheit unterstützt. Rund 18300 Artikel wie Leuchtbänder und -westen konnten so an Kindergärtner und Primarschüler abgegeben werden», schilderte Präsident Hans Nöthiger. «Auf dass die jüngsten Verkehrsteilnehmenden sichtbar werden.»