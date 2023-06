Tempo 30: Nur auf ausgewählten  Quartierstrassen oder flächendeckend?

Soll es in Moosleerau Tempo 30 geben? Und wenn ja, wo? Diese Fragen stellte Gemeinderat Tobias Stauber am Mittwochabend den Moosleerbern. Da seit Anfang Jahr die Einführung von Tempo 30 massiv vereinfacht wurde, will auch Moosleerau die Chance nutzen und bei der Bevölkerung die Meinungen abgeholt.

Wenn es um Tempo 30 geht, dann gibt es fast so viele Meinungen wie Anwesende. «Tempo 30 ist nicht nötig, auf unseren engen Quartierstrassen kann man eh nicht schneller fahren» und «wenn es jetzt so einfach geht, dann machen wir doch gleich auf allen Strassen Tempo 30», waren die beiden Extrem-Meinungen am Mittwochabend.