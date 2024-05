Tolle Musik und lautes Gelächter am Jahreskonzert

Dann war es so weit: Die Vereinigten Harmonikaspieler starteten ihre Jahreskonzerte unter der musikalischen Leitung von Laurent Colombo. Der gebürtige Franzose wandte sich mit einigen Worten an das Publikum und er freut sich sehr, dass er bei den VHS tätig ist. Er arrangierte für dieses Jahr einige Stücke für die VHS, unter anderem «Jump». Mit «80er Kult(tour)» sowie «I follow him» wird der Verein am Eidgenössischen Akkordeonmusikfest Anfang Juni in Sursee teilnehmen. Die Vereinigten Harmonika-Spieler demonstrierten, dass mit dem Akkordeon und den vorgetragenen Stücken wie «Fedra», «ABBA Gold», «Heimweh» sowie «Selections from Mary Poppins» verschiedene Stilrichtungen möglich sind.