Unterentfelden: Viele Freiwillige verhelfen dem Verein «Mobil im Alter» zu Rekordzahlen

An der Generalversammlung des Vereins «Mobil im Alter» (MiA), im reformierten Kirchgemeindehaus in Unterentfelden, wurden alle Traktanden einstimmig gutgeheissen. Der Vorstand konnte neue Rekordzahlen bei den Anzahl Fahrten und den Einnahmen verkünden. Dieses Ergebnis kam nur zu Stande weil sich 99 Freiwillige in den sieben Gemeinden zwischen Buchs und Schöftland unermüdlich für die Mitmenschen mit Mobilitätseinschränkung einsetzen.