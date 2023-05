Velolandroute Nr. 908 «Jurapark Aargau» von SchweizMobil eröffnet

Die neue lokale Velolandroute Nr. 908 «Jurapark Aargau» von SchweizMobil ist nun fertig signalisiert, online einsehbar und lädt zum Befahren ein. Die offizielle Eröffnung erfolgt am 1. Juni 2023. Die ganze Route ist 105 km lang, führt über 66 km Asphalt und 39 km Naturbelag, geht 2500 Meter hoch und wieder 2500 runter und wird von SchweizMobil als schwer taxiert. www.schweizmobil.ch/de/veloland/route-908

Die Jurapark Aargau-Route Nr 908 führt durch die grüne Schatzkammer der Schweiz – über Felder, vorbei an knorrigen Hochstammbäumen, durch die lichten Wälder des Tafel- und Kettenjuras. In zwei Etappen durchquert man einzigartige Kulturlandschaften und erlebt den Jurapark Aargau in all seinen Facetten.

Die Jurapark Aargau-Route ist eine Zeitreise und eine Entdeckungstour zugleich.

In Brugg und Windisch am Jurasüdfuss taucht man in den ersten Minuten in die Geschichte zweier Weltreiche ein: Das römische Amphitheater, der Legionärspfad Vindonissa mit dem einzigen römischen Legionslager der Schweiz und das Habsburger Kloster Königsfelden laden zur Reise in die Vergangenheit ein. Der Aare entlang begeistern Auenlandschaften, lauschige Buchten, bewaldete Inseln und Sandbänke. Flussabwärts geht es in Richtung Wasserschloss, wo die drei Mittellandflüsse Aare, Reuss und Limmat sich vereinen. Das Wasser aus 40 % der Gesamtfläche der Schweiz strömt hier zusammen und formt eine einzigartige Flusslandschaft.

Wie es sich für die Hügellandschaft des Juras gehört, lässt das Auf und Ab nicht lange auf sich warten. Gemächlich schlängelt sich der Weg durch die artenreiche Kulturlandschaft. Trockenwiesen, Obstgärten, bewirtschaftete Acker- und Wiesenflächen wechseln sich ab, während herrliche Aussichten für die kurzen Aufstiege belohnen. Vorbei an ruhigen Weilern erreicht man das Rheinufer. In Laufenburg fasziniert die terrassenförmig angelegte Altstadt, die sich mit ihren Türmen und der historischen Stadtmauer in die Biegung des Rheins schmiegt.