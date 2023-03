Verein 60 Plus Region Aarau: Auch das Alter hat seine Blüte

Wenn Vereinspräsident Wolfgang Schibler (Buchs), der ehemalige Aargauer Grossrat und Gemeindeammann von Bettwil, zum Auftakt der Generalversammlung des Vereins 60 Plus Region Aarau die Glocke ertönen lässt, kehrt Stille ein. Gegen 150 Personen nahmen auch dieses Jahr am Anlass teil, sie liessen die Traktanden zügig passieren und gesellten sich in der Folge beim traditionellen heissen Fleischkäse mit Kartoffelgratin und grünem Salat aus der Küche des Gasthofes zum Schützen Aarau. Nach dem fast zweijährigen Programmstillstand infolge Pandemie wurden 2022 die beliebten Reisen und Ausflüge wieder angeboten und rege genutzt. Ein besonderes Erlebnis musste die Ferienwoche am Gardasee gewesen sein, den Erläuterungen und Anekdoten des Präsidenten folgten neben Lacher auch amüsante Zwischenrufe. «Noch nie waren das Interesse und die Zahl der Teilnehmenden so gross», freute sich Schibler. Wenig Aufruhr verursachten Bilanz, Jahresrechnung und Budget. Die Revisoren stellten dem Vorstand ein gutes Zeugnis aus und die Finanzen sind jugendlich gesund. In den letzten Jahren erhielt der Verein überraschend viele Neumitglieder. «Ein Zeichen für die Wertschätzung unseres Wirkens und zugleich auch des Aufbruchs», folgerte der Präsident. «Die Leute haben wir Unternehmenslust und wollen raus, dafür haben wir auch 2023 ein tolles Reiseprogramm». Die diesjährige Ferienwoche führt ins Piemont und ist bereits sehr gut gebucht. Schliesslich gewährten die anwesenden Mitglieder dem Vorstand das Vertrauen für weitere zwei Jahre und wählten die Bisherigen Maya Hunziker (Küttigen), Esther Brand (Aarau), Veronika Saxer (Schöftland) und als Präsident Wolfgang Schibler. Neu wird das Führungsgremium von Uschi Hänni (Erlinsbach) unterstützt.