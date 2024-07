Von Papier zu Seide: Die 200 Jahre alten Fabrikgebäude am Fischbach

Eine komplett neue Aufgabe fiel dem Fischbach 1824 zu, als Heinrich Remigius Sauerländer unmittelbar unterhalb der Klus eine Papierfabrik eröffnete. Das Bachwasser wurde fortan zu industriellen Zwecken genutzt, indem es via Wasserrad eine Mühle und eine Stampfe antrieb. Anschliessend wurde der Zellstoff in grossen Bädern bzw. Schlämmtrögen aus den Holzfasern herausgelöst. Die Zellulose bildete neben recycliertem Leinenstoff den Rohstoff für die Papierherstellung. Der mit Knochenleim durchsetzte Zellstoffbrei wurde durch eine Walze geschoben und anschliessend mit einer Presse geglättet. Bei der Fabrik zweigte ein Kanal vom bestehenden Bach ab, floss der Benkenstrasse entlang und trieb weitere Wasserräder von Mühlen und Weintrotten in Küttigen an.