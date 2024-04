Warmer Willkommensgruss des Frühlings

Am vergangenen Wochenende verwöhnte uns das Wetter mit April-Rekord-Temperaturen von bis zu 25 Grad. Während die Sonne strahlte, erblühten die Blumen in voller Pracht und schmückten die Landschaft mit ihrer bunten Vielfalt. Viele Menschen zogs in den Garten und überall waren Rasenmäher zu hören und Landwirtschaftsmaschinen im Einsatz. Auch die Bienen waren fleissig am Nektar sammeln und flogen von Blüte zu Blüte.