Wasserkraftwerk Aarau: Regierungsrat genehmigt Projekt für Neubau und Anpassung der Konzession

Das 1894 in Betrieb genommene Wasserkraftwerk der Eniwa AG liegt zwar auf dem Gebiet der Stadt Aarau – die Staustrecke liegt aber nur zu 18 Prozent auf Aargauer Boden. Die übrigen 82 Prozent führen durch den Kanton Solothurn. Der Regierungsrat des Kantons Aargau sowie der Regierungsrat des Kantons Solothurn erteilten im Februar 2015 respektive Oktober 2014 die Projektgenehmigung zum Ausbau des Wasserkraftwerks Aarau. Zudem haben sowohl der Aargauer Regierungsrat als auch das Solothurner Kantonsparlament die Konzession für die Nutzung des Wassers der Aare zur Stromproduktion wieder erteilt. Nach der Abweisung der damaligen Beschwerde der Umweltverbände hinsichtlich einer Optimierung der Fischgängigkeit wurde die Konzession schliesslich rückwirkend auf den 1. Januar 2018 in Kraft gesetzt. Seither werden erste Massnahmen aus dem damals genehmigten Projekt umgesetzt, als grösste Massnahme wurde am 5. August 2022 das neue Dotierkraftwerk in Schönenwerd (SO) in Betrieb genommen.