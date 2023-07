Wegen Bauarbeiten: Ersatzverkehr der Wynental- und Suhrentalbahn in den Sommerferien

Aargau Verkehr investiert in den Komfort und den barrierefreien Zugang der Fahrgäste. Dafür entsteht derzeit in Oberkulm ein neuer, zentraler Bahnhof und die beiden Haltestellen Binzenhof (Aarau) und Unterentfelden Oberdorf werden modernisiert und nach den Vorgaben des Behindertengleichstellungsgesetzes ausgebaut. Im Rahmen dieser Projekte werden Gleisbauarbeiten notwendig, welche die zeitweise Einstellung des Bahnbetriebs voraussetzen.

Ersatzverkehr zwischen Teufenthal und Gontenschwil



– Es verkehren Ersatzbusse Teufenthal–Unterkulm–Oberkulm–Zetzwil–Gontenschwil und Gontenschwil–Oberkulm–Unterkulm–Teufenthal.

– Reisende in Richtung Menziken steigen in Zetzwil auf die bereitstehenden Züge um.

– Reisende in Richtung Aarau steigen in Gontenschwil auf die bereitstehenden Busse um.

– Reisende zwischen Gontenschwil und Menziken benützen die regulär verkehrenden Züge.

– Der Velotransport ist nur bei genügendem Platzangebot möglich.