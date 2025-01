Willkommen Amelie

Die stolzen Eltern von Amelie freuen sich über den Zuwachs in ihrer Familie und sind überglücklich, dass ihr kleiner Schatz das Licht der Welt in einem so besonderen Moment erblickte. Amelie wurde mit 3830 Gramm und 53 Zentimetern gesund geboren. Die Mutter und das Baby erfreuen sich bester Gesundheit und werden vom medizinischen Fachpersonal in der Klinik optimal betreut. Der Leiter der Hirslanden Klinik in Aarau, Michael Stettler, äussert seine Glückwünsche: «Wir freuen uns, das erste Neugeborene des Jahres willkommen zu heissen. Es ist immer etwas Besonderes, ein neues Leben zu begrüssen. Wir sind stolz darauf, die Familie in dieser freudigen Zeit begleiten zu dürfen und wünschen ihr alles Gute und viele glückliche Momente mit ihrem neuen Familienmitglied.» Im vergangenen Jahr kamen an der Hirslanden Klinik insgesamt 679 Kinder zur Welt. Davon waren 344 Jungen, die damit die Nase leicht vorn hatten gegenüber 335 Mädchen. Die Geburtenentwicklung an der Klinik zeigt sich im Vergleich zu den Vorjahren stabil.