WSB hat über 5,4 Millionen Fahrgäste transportiert – das sind 725 000 mehr als im Vorjahr

Ausbau und Modernisierung

In den nächsten zehn Jahren werden zahlreiche Projekte im Bereich der Infrastruktur umgesetzt. Im vergangenen Jahr wurden dazu wichtige planerische Meilensteine erreicht. Erstmals wurde die Bevölkerung über das Grossprojekt zur Entflechtung der WSB- und SBB-Bahnlinie in Oberentfelden orientiert. Zudem wurde die Finanzierung des Doppelspurausbaus der Bremgarten-Dietikon-Bahn in Dietikon durch die Kantone gesichert. Aargau Verkehr arbeitet an zahlreichen weiteren Projekten, damit die Infrastruktur den heutigen und künftigen Anforderungen entspricht. Gleichzeitig erfolgt durch die Revision bestehender Züge und die Inbetriebnahme fünf neuer Triebzüge eine schrittweise Erneuerung der Flotte der Wynental- und Suhrentalbahn.