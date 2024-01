WSB: Intensivbauphase in Oberkulm führt zu Ersatzbussen zwischen Teufenthal und Gontenschwil

Ersatzverkehr zwischen Teufenthal und Gontenschwil Der Bahnbetrieb der Wynental- und Suhrentalbahn (WSB, S14) wird von Montag, 29. Januar bis und mit Sonntag, 18. Februar 2024 zwischen Teufenthal und Gontenschwil ganztägig eingestellt.

Es verkehren Ersatzbusse Teufenthal–Unterkulm–Oberkulm–Zetzwil–Gontenschwil und Gontenschwil–Oberkulm–Unterkulm–Teufenthal.

Reisende in Richtung Menziken steigen in Zetzwil auf die bereitstehenden Züge um.

Reisende in Richtung Aarau steigen in Gontenschwil auf die bereitstehenden Busse um.

Reisende zwischen Gontenschwil und Menziken benützen die verkehrenden Züge.

Die Züge von Menziken nach Gontenschwil verkehren fünf Minuten früher als üblich.

Der Velotransport ist nur bei ausreichend vorhandenem Platzangebot möglich.