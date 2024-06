ZSO Suhrental-Uerkental: Abschied mit einem lachenden und einem weinenden Auge

Das kantonale Konzept für die Zivilschutzorganisation (ZSO) aus dem Jahr 2013 sieht nur noch elf Bevölkerungsschutzregionen mit je einem Regionalen Führungsorgan (RFO) vor. Auf Initiative des Kantons wird die Bevölkerungsschutzorganisation Suhrental-Uerkental – trotz anfänglichem Widerstand aus der Bevölkerung – per 1. Januar 2025 in die ZSO Region Zofingen integriert. Auf die Beschwerde der betroffenen Gemeinden aus dem Suhren-, Rueder- und Uerkental trat das Verwaltungsgericht als letzte Instanz nicht ein, die Fusion ist also beschlossene Sache.

Standort Kölliken und Schöftland bleiben

Den nicht mehr zu verhindernden Zusammenschluss liessen sich die Abgeordneten an ihrer letzten Versammlung kaum anmerken und gingen wie gewohnt zur Tagesordnung über. In Rekordgeschwindigkeit verabschiedete Verbandspräsident Daniel Zünd (Safenwil) die Traktanden mit den Rechnungsabschlüssen von RFO und ZSO sowie den Protokollen der beiden vorhergehenden Versammlungen. In Stellvertretung des RFO-Chefs Yvo Laib resümierte Thomas Huber über die Einsätze vom vergangenen Jahr. «Ein Anliegen ist dem RFO-Chef, die Bedürfnisse der Region Suhrental-Uerkental in die neue Organisation einbringen und durchsetzen zu können», so sein Stellvertreter. Am ZSO-Standort in Kölliken und dem der RFO in Schöftland wird festgehalten.