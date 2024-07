Zweimal Totalschaden nach heftiger Kollision

Der Unfall ereignete sich am Mittwoch, 3. Juli 2024, gegen 18.15 Uhr, auf der Staffeleggstrasse oberhalb von Küttigen. Aus einer Hofzufahrt mündete die Lenkerin eines Mercedes in Schrittempo in die Ausserortsstrecke ein, um talwärts in Richtung Aarau zu gelangen. In diesem Augenblick nahte aus dieser Richtung ein vortrittsberechtigter Lieferwagen. Folglich prallten die beiden Fahrzeuge heftig zusammen.

Aufgrund des Airbags erlitten zwei Beteiligte leichte Prellungen. Ambulanzen brachten sie zur Kontrolle ins Spital. An beiden Autos entstand Totalschaden.