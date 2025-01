15 Jahre Hilfe für Peru: Buchser Hilfswerk engagiert sich in den Anden

Erfolgreiche Projekte mit regionaler Wirkung

Con Corazón hat sich über die Jahre zu einer tragfähigen Organisation entwickelt. Zu den wichtigsten Meilensteinen gehören die Eröffnung eines medizinischen Zentrums im Jahr 2016 und die Integration der NGO «Dentist Serving the Poor». Diese Projekte ermöglichten eine bessere medizinische Versorgung in abgelegenen Regionen.

Ein weiteres Highlight war die Einführung rauchloser Metallöfen, die die Luftverschmutzung in Innenräumen drastisch reduzierten. 2023 wurde zudem eine mobile Zahnklinik in Betrieb genommen, die zu abgelegenen Gemeinden reist und wichtige zahnärztliche Dienste anbietet.

Gesunde Zukunft für die Jüngsten

Ein aktueller Schwerpunkt liegt auf der Bekämpfung von Mangelernährung. Etwa die Hälfte der Kinder unter fünf Jahren in den Anden leidet an Blutarmut. Con Corazón bietet nährstoffreiche Mahlzeiten an Schulen an und schult Familien im Anbau von eisenreichen Lebensmitteln. Ziel ist es, die Ernährung langfristig zu verbessern.