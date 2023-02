179 Millionen Reingewinn: Aargauische Kantonalbank erzielt Rekordergebnisse

Der Bankrat beantragt in Absprache mit dem Regierungsrat eine Gewinnablieferung an den Kanton Aargau von 92,0 Millionen Franken (Vorjahr 90,0 Mio.). Zusammen mit der Abgeltung der Staatsgarantie in Höhe von 11,9 Millionen Franken erhält der Kanton Aargau für das Geschäftsjahr 2022 eine um 2,8 Millionen Franken erhöhte Gesamtentschädigung von 103,9 Millionen Franken. Zusätzlich bezahlt die AKB 10,5 Millionen Franken Steuern an ihre Standortgemeinden. Insgesamt fliessen somit über 114 Mio. Franken an die öffentliche Hand. RAN