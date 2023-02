«2 x Weihnachten»: Musiker Seven packt kräftig mit an

In der Halle der Bleichi in Wohlen stapeln sich in diesen Tagen Kartons gefüllt mit Reis, Öl, Kaffee, Pasta, Duschmittel und Zahnpasta. Dazwischen stehen Rotkreuz-Freiwillige mit Listen in der Hand. Darauf notiert: Wie viele Kilogramm von welchem Grundbedarfsmittel die 65 sozialen Institutionen und Gemeinden in diesem Jahr bestellt haben. Sie werden die Geschenkpakete an rund 5000 armutsbetroffene Familien und Einzelpersonen im Kanton Aargau weiterreichen. Gerade in Zeiten der starken Teuerung und der gestiegenen Energiepreise sind die Lebensmittel und Hygieneprodukte eine Entlastung für viele Menschen mit einem bescheidenen Budget.