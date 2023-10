25-Millionen-Investition: Dreier AG lanciert Elektro-LKW-Offensive

Ladestationen in Egerkingen und Oberentfelden

Auch am Standort in Oberentfelden wird es für die Dreier AG in Zukunft möglich sein, die eigenen Fahrzeuge aufzuladen. Dank dem Vorbesitzer General Electric (GE), ist dieser Standort mit eigenen Trafos ausgerüstet und bereits als Kunde auf der Mittelspannungsebene aktiv, was für die Bereitstellung der Stromkapazität entscheidend ist. Wie in Egerkingen werden auch in Oberentfelden als Erstes zwei Schnellladepunkte mit 360 kW/h installiert. Das gesamte Projekt führt die Dreier AG in Zusammenarbeit mit Siemens aus.