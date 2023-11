45 Aussteller machten die «Gwärbi 23» zu einem Volksfest

Die Gwärbi 23 in Gränichen war ein voller Erfolg, der die Vorfreude der Besucher gerechtfertigt hat. Zwischen 7000 bis 8000 Gäste strömten laut den Organisatoren während den drei Tagen in die Mehrzweckhalle, wo 45 lokale Aussteller aus der Gemeinde und der nahen Umgebung in der Dreifachturnhalle ihre vielfältigen Unternehmen präsentierten.