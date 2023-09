85 Jahre Märki AG Innenausbau – Traditionsbetrieb öffnete seine Türen und lud zum Jubiläum

Angefangen hat alles im Jahr 1938: Ernst Märki mietete damals in Reinach eine kleine Schreinerei. 1942, während den Kriegsjahren, kaufte er an der Lochgasse in Gränichen einen eigenen Betrieb und beschäftigte dort bald bis zu 30 Mitarbeiter. Im Jahr 1961 wurde aus der Einzelfirma die Märki AG Innenausbau. Ein Jahr später konnte die Schreinerei durch einen Neubau mit Büroräumen erweitert werden. Ernst Märki verstarb unerwartet 1973, sein Sohn Kurt trat die Nachfolge an. Knapp 20 Jahre später wurde das Fabrikgebäude aufgestockt. Kurt Märki übergab 1998 die Firmenleitung an seinen Sohn Rolf Märki. 2009 wurde unter dessen Geschäftsleitung eine Gesamterneuerung der Ausstellung realisiert. Seit 2021 wird die Märki AG Innenausbau in eine Co-Leitung durch Marcel Gautschi und Barbara Büttner geführt.