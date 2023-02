Aarau: Erste Ideen aus der «Telli Ost»-Werkstatt

Bei der Sanierung der Telliblöcke ist man bei der Aussengestaltung angelangt, im Einkaufszentrum wird gehämmert und gebohrt, die Arbeiten am neuen Polizeikommando sind in vollem Gang. Es ist viel los in der Telli und mit Oberstufenzentrum und der Sanierung der Tellistrasse wird auch in Zukunft baulich noch so einiges los sein. Auch das Areal der Telli Ost wird sich in den kommenden Jahrzenten wandeln. Die «Telli Ost» liegt zwischen Tellistrasse, Weihermattstrasse, Neumattstrasse und Delfterstrasse. Inmitten des Gebiets «Telli Ost» kommt das neue KIFF zu stehen. Aus diesem ganzen Gebiet soll dereinst ein durchmischter, verdichteter Stadtteil werden, der sowohl für Wohnen als auch für Arbeiten Platz bieten soll.