Aargauer Jahresrechnung 2022: Überschuss von 116 Millionen Franken – Kanton fast schuldenfrei

Für das Rechnungsjahr 2022 hatte der Grosse Rat ein Negativ-Budget und die Entnahme aus der Ausgleichsreserve von 42,3 Millionen Franken beschlossen. Dies erfolgte vor dem damaligen Hintergrund der Covid-19-Pandemie und den damit verbundenen grossen Unsicherheiten. Die Rechnung 2022 wird durch die vom Regierungsrat bereits angekündigte Rückstellung für den vorgesehenen Finanzhilfebeitrag an das Kantonsspital Aarau (KSA) um 240 Millionen Franken belastet. Diese Finanzhilfe zur Vermeidung der Überschuldung des KSA wird dem Grossen Rat mit separater Vorlage im Frühjahr 2023 zur Bewilligung vorgelegt. Bis am 12. März 2023 hat dazu die öffentliche Anhörung stattgefunden. Trotz dieser im Budget nicht berücksichtigten hohen Zusatzbelastung weist das Rechnungsergebnis dank hoher Mehrerträge und zahlreichen Budgetunterschreitungen einen Überschuss von 116 Millionen Franken aus. Finanzdirektor Dr. Markus Dieth freute sich an der Medienkonferenz, dass er erneut und seit 2017 ununterbrochen einen positiven Rechnungsabschluss präsentieren konnte: „Der Aargauer Finanzhaushalt steht nach dem sechsten positiven Rechnungsabschluss in Folge auf einem sehr stabilen Fundament. Mit dem positiven Ergebnis der Jahresrechnung 2022 stärkt der Kanton Aargau seine Bilanz und festigt seine aktuell sehr solide Finanzlage weiter. Bemerkenswert ist der Überschuss von 116 Millionen Franken vor dem Hintergrund, dass die nicht budgetierte Rückstellung für die Finanzhilfe des Kantonsspitals von 240 Millionen Franken vollständig und ohne Verschuldung aufgefangen werden kann.»