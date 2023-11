Personen aus Zivilschutz, Armee, Polizei, Politik und Partnern aus dem Bevölkerungsschutz nahmen am Zivilschutz-Kommandanten-Treff bei den beiden Firmen Liebherr Baumaschinen AG in Reiden und der Galliker Transport AG in Altishofen teil.

Bild: ZVG

Aargauischer Zivilschutzverband: Kommandanten-Treff im Zeichen von «Unterstützung in Katastrophen- und Notlagen»

Der Kommandanten-Treff des Aargauischen Zivilschutzverbandes thematisierte die Unterstützung der Bevölkerung in Extremsituationen. Rund 60 Personen aus Politik, Zivilschutz, Armee, Polizei und Partnern aus dem Bevölkerungsschutz nahmen an diesem Anlass teil, welcher bei den beiden Firmen Liebherr-Baumaschinen AG in Reiden und der Galliker Transport AG in Altishofen stattfand.