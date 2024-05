Abschaffung des Einwohnerrats: SVP-Initiative braucht 846 Unterschriften, nicht nur 250 – Kanton intervenierte

Die SVP Buchs hat am 19. April, nach etwas mehr als einem Monat Sammelzeit, 254 Unterschriften für die Volksinitiative «Weg mit dem Einwohnerrat» bei der Gemeindekanzlei Buchs eingereicht. Die Partei betonte damals, man habe die Sammelfrist von 12 Monaten bewusst unterschritten, denn man erwarten vom Gemeinderat so schnell wie möglich eine Vorlage zur Umsetzung der Initiative. «2025 sollen keine Einwohnerratswahlen mehr stattfinden. Die Gemeindeversammlung soll per 2026 deren Platz übernehmen», liess sich SVP-Ortsparteipräsident Samuel Hasler damals in einer Mitteilung zitieren.