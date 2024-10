Abteilung Bau, Planung, Umwelt wird umgebaut

Die Gemeinde Gränichen habe sich in vielerlei Hinsicht verändert, schreibt der Gemeinderat Gränichen in einer aktuellen Mitteilung. Grösse, Gesellschaft, aber auch die Ansprüche und Anforderungen seien gewachsen. Nachdem bereits 2019 Anpassungen im Geschäfts- und Kompetenzreglement getätigt wurden, hat der Gemeinderat anlässlich der Klausursitzung vom 20. Februar 2023 entschieden, dass die weitere Entwicklung geprüft werden muss. Zu den bisherigen Anforderungen kommen nämlich zunehmend fehlende Ressourcen und auch die Folgen aus den personellen Wechseln im Gemeinderat machen sich bemerkbar. In Anbetracht heutiger und zukünftiger Möglichkeiten der einzelnen Gemeinderatsmitglieder würden ebenfalls eine Neubeurteilung erfordern.



Es wurden demnach neue Handlungsfelder erarbeitet, die sich bereits in der Umsetzung befinden. Im Rahmen des Projektes «Führungsstrukturen und der Weiterentwicklung der Organisation Bau Planung Umwelt» wird eine neue Leitung zur Ergänzung des bestehenden fachlich versierten Teams gesucht. Die bestehenden Mitarbeitenden werden in den neuen Strukturen integriert . Die bisherige Abteilungsleiterin Susanne Stadelmann bleibt in ihrer Rolle als Bauverwalterin der Abteilung erhalten. Ihre fundierte Fachkompetenz und Expertise zu Gränichen werden vom Gemeinderat, von den Bauherrschaften und Planern gleichermassen geschätzt. Der Bereich Liegenschaften wird aufgrund des grossen Tätigkeitsbereichs zusätzlich zum Bereichsleiter Liegenschaften personell aufgestockt . Es wird vorerst nach einer internen Person gesucht. Diese wird hauptsächlich den administrativen Bereich bzw. die Immobilienbewirtschaftung betreuen. Auch in Zukunft wird es zu weiteren personellen Aufstockungen kommen, heisst es in der Mitteilung abschliessend.