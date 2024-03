Landammann und Ritter Markus Dieth schlug den abtretenden Vereinspräsidenten Urs Bachmann, als Dank für sein grosses Engagement, zum «Ritter von Liebegg».

Bild: ZVG

Abtretender Präsidenten vom Regierungsrat zum «Ritter von Liebegg» geschlagen

Personelle Änderungen im Vorstand des Vereins Schloss Liebegg. An der Generalversammlung wurde Peter Frey zum neuen Präsidenten gewählt. Er tritt die Nachfolge von Urs Bachmann an. Bachmann hat den Verein in den letzten elf Jahren mit grosser Umsicht geleitet; auch durch die schwierigen Pandemie-Jahre.