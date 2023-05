Abwechslungsreiches Konzert, bestückt mit internationalen Titeln

Die Geschichte des Handharmonika Klub Aarau

Am 20. Juni 1944 wurde der Handharmonika Klub gegründet. Schon ein Jahr später, gab man ein Konzert über Radio Beromünster. Es folgte eine Aufnahme in den Nordwestschweizerischen Handharmonika-Musik-Verband (NWHV), was zugleich die Mitgliedschaft des Eidg. Handharmonika- und Musikverbandes (EHAMV) bedeutete. Ein sehr attraktiver Verein baute sich auf. Im Herbst 1995 nahm eine Gruppe des Vereins sogar an der Schweizerischen Folklore-Kreuzfahrt in der Karibik teil, was für alle Mitwirkenden ein tolles Erlebnis war. 1983 durfte der Verein seine Fahne einweihen und 1984 feierte der Handharmonika-Klub Aarau sein 40-jähriges Bestehen sowie 40 Jahre Dirigent Fritz Brönnimann. Anlässlich dieses Jubiläums wurde eine Ehemaligen-Gruppe, heute unter dem Namen Evergreens ins Leben gerufen. Mehr als ein Dutzend ehemaliger Aarauer Klubmitglieder, jetzt wohnhaft in den verschiedensten Landesteilen, treffen sich monatlich zur Probe. 1986 trat Fritz Brönnimann in den wohlverdienten Ruhestand und durch einen glücklichen Zufall konnte der nicht unbekannte Enrique (Rico) Lienhard aus Buchs AG, wohnhaft in Oberengstringen gewonnen werden. Der junge Dirigent brachte andere Ideen und brachte der Zeit entsprechend auch modernere Unterhaltungsmusik mit. Diese Art von Unterhaltung fand beim Publikum und den Spielerinnen und Spielern grossen Anklang. 1987 – 1998 bildete der Verein mit den Vereinigten Handharmonika-Spieler Küttigen eine Probengemeinschaft. 2003 übergab Rico Lienhard die Leitung an Marianne Hintermann, ehemaliges Vereinsmitglied von Aarau. 2004 wurde der Verein verstärkt durch Spielerende des Handharmonika-Klub Buchs, nachdem Cäsar Moll den Dirigentenstab, infolge Pensionierung ablegte.