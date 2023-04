Aktueller Star bei Huplant: Das Federbäumchen – die lebendige Heckenbepflanzung

«Der Kirschlorbeer ist als Heckenbepflanzung keine gute Idee», sagt Marc Waser, Kundenberater für Outdoor-Pflanzen bei der Huplant in Hirschthal. Die zwar immergrüne Pflanze wachse sehr wohl schnell und biete einen guten Sichtschutz, aber: «Blätter und Früchte des Kirschlorbeer sind giftig, die Pflanze ist invasiv und breitet sich da hin aus, wo man sie nicht haben will. Sie verdrängt einheimische Pflanzen und hat für Insekten einen geringen Nutzen». Selbst in den herabfallenden Blättern sieht Marc Waser keinen Vorteil: «Die Blätter verrotten nicht.» – Ähnlich tönt es beim Thuja: «Alle Pflanzenteile sind giftig. Auch ökologisch ist eine Thujahecke ohne Nutzen und sie braucht enorm viel Wasser da sie ein Flachwurzler ist. Bei den zunehmend langen trockenen Phasen, ist der Thuja in unserer Gegend ein Auslaufmodell.