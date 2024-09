Gehen gemeinsam die Veränderungen des Alterszentrums Schiffländi in Gränichen an (von links): Anna Ravizza (Zentrumsleiterin ad interim), Judith Baumann (Präsidentin des Stiftungsrates) und Tanja Cugovcan (Leitung Pflege & Betreuung).

Bild: RAN

Alterszentrum Schiffländi macht sich fit für die Zukunft

Das Alterszentrum Schiffländi in Gränichen steht vor grossen Veränderungen. Nach einer umfassenden Ist-Analyse, die im Frühjahr 2024 in Auftrag gegeben wurde, sieht sich der Stiftungsrat zum Handeln gezwungen. So sollen gezielten Massnahmen angegangen werden, um den Betrieb langfristig zu sichern und die Pflegequalität zu gewährleisten.