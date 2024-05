Am Steuer eingeschlafen

Der Unfall ereignete sich am Donnerstag, 30. Mai 2024, gegen 17.30 Uhr auf der Tramstrasse in Suhr. Der 43-jährige Lenker eines Audi war in Richtung Buchs unterwegs, als er am Steuer einnickte. Sein Wagen stiess zunächst gegen einen Inselschutzpfosten in der Strassenmitte, um dann auf die Gegenfahrbahn zu geraten. Dort prallte der Audi frontal gegen einen Subaru, der gerade im Stau stand. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dieser nach hinten gegen einen Fiat geschoben.