Asphalt raus: Gegen Hitzeinseln – für mehr Natur im Dorf

Mitten in Suhr, an der Ecke Tramstrasse – Metzgergasse, kann der Natur- und Vogelschutz Suhr mit dem Einverständnis des Eigentümers und mit tatkräftiger Hilfe der Umwelt-Gruppe von «Zukunft Suhr» eine Asphaltfläche entsiegeln.! Es handelt sich dabei um rund 50 Quadratmeter, was ungefähr der Fläche von vier Autoparkplätzen entspricht. Wenn der Asphalt erst einmal weg ist, wird die Fläche mit Wandkies aufgefüllt. Steinhaufen und Wurzelstöcke bilden natürliche Kleinstrukturen auf der Fläche.