Der «Attel Park» soll nicht nur Wohnraum bieten, sondern auch zum einem lebendigen Treffpunkt für die Gemeinde werden.

Visualisierung: ZVG

«Attel Park» mit 57 neue Wohnungen geplant

In Attelwil soll ein modernes Wohn- und Dienstleistungszentrum mit fünf Mehrfamilienhäusern und insgesamt 57 Wohnungen entstehen. Das Ziel der Bauherrschaft ist es, im «Attel Park» die Bereiche Wohnen, Gesundheit, Gewerbe und Kultur zu vereinen. Das Projekt wird am Mittwoch, 8. Januar, um 18 Uhr, in der Mehrzweckhalle Reitnau vorgestellt.