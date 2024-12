Autobahn-Ausfahrt Aarau-West: Alkoholisiert verunfallt

Am Freitagabend, 20. Dezember 2024 kollidierte die Lenkerin eines Personenwagens in der Autobahnausfahrt Aarau-West mit der Kurvensignalisation. Die Lenkerin blieb unverletzt. Sie war alkoholisiert. Der Führerausweis wurde ihr abgenommen.

Die 46-jährige Lenkerin fuhr mit ihrem Audi auf der Autobahn 1 in Richtung Zürich. Bei der Autobahnausfahrt Aarau-West beabsichtigte die Lenkerin die Autobahn zu verlassen. Dabei geriet sie mit ihrem Fahrzeug neben die Fahrbahn und kollidierte mit der dort befindlichen Kurvensignalisation. Das Fahrzeug blieb in der Folge im Wiesland stehen. Die Lenkerin blieb unverletzt. Am Fahrzeug sowie an der Signalisation entstand grosser Sachschaden. Anlässlich der Unfallaufnahme wurde die Fahrfähigkeit der Frau überprüft. Dabei wurde ein qualifizierter Atemalkoholwert von über 0.60 mg/l gemessen. Aufgrund der Alkoholisierung wurde der Fahrzeuglenkerin der Führerausweis mit sofortiger Wirkung zuhanden des Strassenverkehrsamtes entzogen. Im Weiteren wird sie bei der zuständigen Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht. KAPO AARGAU